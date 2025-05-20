«Есть шанс». Трамп объяснил отсутствие новых санкций против России

Трамп: новых санкций против России нет из-за шанса урегулирования на Украине

Администрация США не вводит новые санкции против России, поскольку сохраняется шанс на урегулирование конфликта на Украине. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в беседе с журналистами, написал CNN.

«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже», — объяснил он.

При этом Трамп не исключил, что возможные меры ограничительного характера против России могут рассмотреть в будущем, но сейчас Соединенные Штаты сделали ставку на дипломатическое решение.

После двухчасовой беседы с президентом Владимиром Путиным американский лидер отказался ужесточать санкции. Европейских лидеров удивило такое решение, о нем они узнали лично от Трампа.

Путин заявил, что после диалога с Трампом указал на его содержательность, отметив, что стороны движутся в правильном направлении.