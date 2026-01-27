«Есть некий документ». В Австрии раскрыли уловку Зеленского на встрече в ОАЭ
Райснер: Зеленский желает получить гарантии безопасности от США на встрече в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует добиться от Вашингтона гарантий безопасности на предстоящей трехсторонней встречи в ОАЭ. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер в эфире телерадиокомпании ORF.
По его мнению, глава киевского режима предложил провести эту встречу, желая закрепить эти гарантии на переговорах.
«Зеленский заявил, что есть некий документ, готовый к подписанию между США и Украиной, он будет аналогичен пятой статье договора НАТО», — пояснил он.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн объяснил, что Зеленскому придется принять условия России и США, так как у него больше не осталось выбора. Он добавил, что трехсторонние переговоры не состоялись раньше из-за плохого поведения украинского лидера в глазах русских.
Новый раунд переговоров запланировали на 1 февраля. При этом Зеленский и его кураторы в Лондоне и Брюсселе не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта. Россия же завершит спецоперацию только победой.