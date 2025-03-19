«Если ты не за столом, то в меню». В Британии оценили роль Украины в переговорах РФ и США
Аналитик Кларк: Украина оказалась в меню, а не за столом переговоров США и РФ
Украина в диалоге России и США оказалась «в меню, а не за столом переговоров». Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил британский военный аналитик Майкл Кларк.
«В дипломатических кругах есть старая поговорка: „Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню“», — отметил Кларк.
Президента Украины Владимира Зеленского не привлекли к диалогу российского и американского лидеров, и этот факт говорит о многом, заявил аналитик.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что «в столовой только Россия и Америка». В качестве основного блюда — котлета по-киевски.
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом произошел 18 марта и продлился около двух часов. Результатом переговоров стало временное перемирие и договор о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру сроком на 30 дней.