«Если ты не за столом, то в меню». В Британии оценили роль Украины в переговорах РФ и США

Аналитик Кларк: Украина оказалась в меню, а не за столом переговоров США и РФ

Украина в диалоге России и США оказалась «в меню, а не за столом переговоров». Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил британский военный аналитик Майкл Кларк.

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: „Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню“», — отметил Кларк.

Президента Украины Владимира Зеленского не привлекли к диалогу российского и американского лидеров, и этот факт говорит о многом, заявил аналитик.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что «в столовой только Россия и Америка». В качестве основного блюда — котлета по-киевски.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом произошел 18 марта и продлился около двух часов. Результатом переговоров стало временное перемирие и договор о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру сроком на 30 дней.