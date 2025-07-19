Хеннингсен: Европе и США выгодно продлить конфликт на Украине еще на пять лет

Руководствуясь денежной выгодой Европа и США хотят продлить конфликт на Украине. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Похоже, что политически то, что хорошо для Европы, вероятно, хорошо и для Соединенных Штатов. Им нужно, чтобы этот конфликт продолжался еще как минимум пять лет», — сказал он.

По словам эксперта, западные спонсоры намерены затягивать конфликт на Украине, чтобы поддерживать бизнес за счет политического нарратива о том, что «Европа должна защищать Украину и не позволить России победить».

Хеннингсен считает, что украинский лидер Владимир Зеленский делает все для срыва мирного урегулирования конфликта. Его цель — сохранить свою власть любыми способами.