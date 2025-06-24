Еще один иранский ученый-ядерщик погиб вместе с семьей при ракетном ударе ЦАХАЛ

Tasnim: ученый-ядерщик Армаки и вся его семья погибла при ракетном ударе ЦАХАЛ

Иранский ученый-ядерщик Сейед Мостафа Садати Армаки погиб вместе с родителями, женой и тремя детьми при израильском ракетном ударе по Тегерану. Об этом сообщило информагентство Tasnim .

По его данным, погибший принадлежал к научной элите Исламской республики, однако гибель его родных означает, что Израиль поражает цели, не имеющие военного значения.

Ранее, по данным Nour News, в Иране погиб другой ученый-ядерщик — Мохаммад Реза Садики. Он стал целью прямо перед тем, как вступило в силу перемирие между странами.

Уже вскоре после вступления в силу режима прекращения огня Израиль обвинил Иран в его нарушении, заявив, что две ракеты поразили некий объект в Беэр-Шеве. В Тегеране отвергли эти обвинения, но пообещали дать достойный ответ на любую агрессию со стороны противника.