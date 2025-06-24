Иранский ученый-ядерщик погиб при очередной атаке Израиля

Иранский физик-ядерщик Мохаммад Реза Садики погиб при израильской атаке перед тем, как вступило в силу перемирие. Об этом сообщило информагентство Nour News .

Утром начал действовать режим прекращения огня, о котором сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, спустя 24 часа перемирие должно ознаменовать окончание боевых действий, продлившихся 12 дней. Глава Белого дома поздравил обе стороны и отметил, что им хватило мужества и ума перестать воевать.

При этом, по данным агентства Tasnim, утром израильские военные нанесли удар по гражданским объектам в иранской провинции Гилян, в результате чего девять человек погибли и 33 получили ранения.