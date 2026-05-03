«Еще не заплатил». Трамп пообещал просмотреть мирный план Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил мирный план от Ирана. На своей платформе Truth Social политик пообещал ознакомиться с документом.

Политик уверил, что изучит иранское предложение в ближайшее время. И добавил, что «не может представить, чтобы мирный план был приемлемым».

Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет.

По версии агентства Tasnim, Иран через посредников передал США мирный план из 14 пунктов. Среди прочего Исламская республика требует вывести американские войска «с периферии Ирана», выплатить репарации и снять все санкции.

Власти Ирана пока не подтверждали, что размещенная в прессе информация о документе соответствует действительности. Администрация Трампа при этом еще 1 мая объявила конгрессу, что считает завершенными боевые действия против Исламской республики.