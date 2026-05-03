Иран выставил США ультиматум для мира
Tasnim: Иран потребовал от США репараций и вывод войск из региона
Иран подготовил масштабный план по прекращению боевых действий, который включает 14 ключевых требований к Соединенным Штатам. Детали документа обнародовало тегеранское агентство Tasnim.
По версии этого СМИ, встречное предложение Ирана содержит отказ от временного перемирия. США хотели прекратить огонь на два месяца. Иранская сторона теперь настаивает на полном завершении конфликта в течение 30 дней.
Исламская республика указала, что целью переговоров должна быть не просто пауза в боях, а окончательное решение всех спорных вопросов.
Список иранских требований включает пункты, которые могут стать камнем преткновения для американской администрации.
В частности, Тегеран потребовал предоставить юридические гарантии защиты от военной агрессии и полностью вывести подразделения армии США с «с периферии Ирана». При этом американские базы находятся в богатейших королевствах региона.
Кроме того, план иранской стороны предусматривает немедленное прекращение морской блокады, снятие всех экономических санкций и возврат замороженных финансовых активов Ирана.
Отдельным пунктом в документе прописана выплата репараций за нанесенный ущерб. Тегеран также призывает остановить боестолкновения на всех фронтах, включая территорию Ливана, и внедрить новую систему контроля за судоходством в Ормузском проливе.
Белый дом 1 мая уведомил конгресс, что считает завершенной военную операцию в Иране.