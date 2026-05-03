Иран выставил США ультиматум для мира

Tasnim: Иран потребовал от США репараций и вывод войск из региона

Иран подготовил масштабный план по прекращению боевых действий, который включает 14 ключевых требований к Соединенным Штатам. Детали документа обнародовало тегеранское агентство Tasnim .

По версии этого СМИ, встречное предложение Ирана содержит отказ от временного перемирия. США хотели прекратить огонь на два месяца. Иранская сторона теперь настаивает на полном завершении конфликта в течение 30 дней.

Исламская республика указала, что целью переговоров должна быть не просто пауза в боях, а окончательное решение всех спорных вопросов.

Список иранских требований включает пункты, которые могут стать камнем преткновения для американской администрации.

В частности, Тегеран потребовал предоставить юридические гарантии защиты от военной агрессии и полностью вывести подразделения армии США с «с периферии Ирана». При этом американские базы находятся в богатейших королевствах региона.

Кроме того, план иранской стороны предусматривает немедленное прекращение морской блокады, снятие всех экономических санкций и возврат замороженных финансовых активов Ирана.

Отдельным пунктом в документе прописана выплата репараций за нанесенный ущерб. Тегеран также призывает остановить боестолкновения на всех фронтах, включая территорию Ливана, и внедрить новую систему контроля за судоходством в Ормузском проливе.

Белый дом 1 мая уведомил конгресс, что считает завершенной военную операцию в Иране.