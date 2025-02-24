ЕС запретил импорт СПГ из России через не подключенные к общей системе терминалы

Евросоюз запретил импорт российского сжиженного природного газа через терминалы, не подключенные к общей газораспределительной системе. Об этом говорится в постановлении о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в официальном журнале ЕС.
При этом страны Евросоюза, не имеющие такого подключения, смогут покупать газ через подключенные государства, чтобы обеспечивать себе энергоснабжение.
В пакет вошли и другие ограничения. От системы SWIFT отключили 13 российских банков. В черный список включили 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 судна, якобы связанных с российским «теневым флотом».
Санкции коснулись глав Объединенной авиастроительной корпорации, «Интер РАО» и «Алмаз-Антея», а также телеведущей Юлии Барановской и юмориста Михаила Галустяна.
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