ЕС заявил о начале переговоров о евроинтеграции Украины и Молдавии с 25 июня

Постпреды ЕС согласовали начало переговоров о евроинтеграции Украины и Молдавии

Фото: РИА «Новости»

Официальные лица стран Европейского союза согласовали условия для начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Об этом в сети X сообщила пресс-служба представительства председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Первый раунд намечен на 25 июня, отметили бельгийские дипломаты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал предположение, что итогом евроинтеграции Молдавии станет получение ею «статуса» северо-восточной окраины Румынии. Он также напомнил, что-то оккупация Бессарабии Румынией в периоды с 1918-го по 1940-й и с 1941-го по 1944-й годы сопровождалась репрессиями и насильственной румынизацией.

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