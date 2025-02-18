FT: Европа стала считать США врагом после слов Вэнса на конференции в Мюнхене

Европейский союз теперь считает США противником после выступления американского вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило Financial Times .

«Это было прямое нападение на европейскую демократию. Теперь совершенно ясно, что Европа одинока», — сообщил журналистам источник.

Мюнхенская конференция состоялась на прошлой неделе. На ней Вэнс заявил, что европейские лидеры не заботятся об интересах своих граждан, считают людей «обученными животными», игнорируют избирателей, подавляют выборы, основываясь «хлипкими подозрениями», как в Румынии.

Также вице-президент отметил, что опасность для Европы представляют не Россия и Китай, а она сама.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал прошедший в 2025 году форум кошмаром для Европы. По его словам, заявление Вэнса на мероприятии продемонстрировало, что Америка теперь живет «на другой планете».