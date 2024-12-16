ЕС выставил условие Сирии для снятия санкций

Руководство Евросоюза готово к диалогу с новыми властями Сирии по снятию санкций при условии отказа от дальнейшего размещения российских военных баз. Как сообщило РИА «Новости» , такое заявление сделала глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.

Она подчеркнула, что эта инициатива нашла поддержку у правительств европейских стран. В качестве доказательства серьезности своих намерений в диалог с новыми властями Сирии вступил глава представительства ЕС в стране, который временно находится в Ливане.

«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — заявила Каллас.

Европейский Союз ввел санкции с заморозкой правительственных и частных активов Сирии в 2011 году, запретил закупку нефти и газа, добытые в стране, закрыл сирийским банкам доступ к финансовым рынкам и ограничил поставку оборудования для геологоразведки.

Добровольно сложивший полномочия президента Сирии Башар Асад в понедельник, 16 декабря, выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что покинул Дамаск вечером 8 декабря. По его словам, его отъезд не был запланирован, но в срочном порядке он направился на российскую авиабазу Хмеймим, откуда вылетел в Москву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и новые власти ближневосточной страны пока не договорились о дальнейшей судьбе военных баз. В беседе с журналистами он пояснил, что представители России находятся в постоянном контакте с находящимися у власти в Сирии группировками. Окончательно вопрос стороны решат в ходе диалога.