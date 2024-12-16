ЕС выставил условие Сирии для снятия санкций
Каллас: ЕС начнет диалог с Сирией о санкциях после закрытия военных баз России
Руководство Евросоюза готово к диалогу с новыми властями Сирии по снятию санкций при условии отказа от дальнейшего размещения российских военных баз. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделала глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.
Она подчеркнула, что эта инициатива нашла поддержку у правительств европейских стран. В качестве доказательства серьезности своих намерений в диалог с новыми властями Сирии вступил глава представительства ЕС в стране, который временно находится в Ливане.
«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — заявила Каллас.
Европейский Союз ввел санкции с заморозкой правительственных и частных активов Сирии в 2011 году, запретил закупку нефти и газа, добытые в стране, закрыл сирийским банкам доступ к финансовым рынкам и ограничил поставку оборудования для геологоразведки.
Добровольно сложивший полномочия президента Сирии Башар Асад в понедельник, 16 декабря, выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что покинул Дамаск вечером 8 декабря. По его словам, его отъезд не был запланирован, но в срочном порядке он направился на российскую авиабазу Хмеймим, откуда вылетел в Москву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и новые власти ближневосточной страны пока не договорились о дальнейшей судьбе военных баз. В беседе с журналистами он пояснил, что представители России находятся в постоянном контакте с находящимися у власти в Сирии группировками. Окончательно вопрос стороны решат в ходе диалога.