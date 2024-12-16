В Кремле пока не договорились с новыми властями Сирии о судьбе военных баз

Россия и новые власти Сирии пока не пришли к договоренности по судьбе военных баз. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога», — заявил он.

России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, работающий еще с 1971 года, и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия.

Накануне министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Россия могла забрать из Сирии некоторые корабли, чтобы их отремонтировать, но признаков полного вывода контингента из страны не наблюдается. При этом он выразил готовность помогать российским войскам, если они останутся в стране.