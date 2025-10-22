Фицо: страны ЕС тратят силы на советы другим вместо решения своих проблем

Европейский союз попал в крайне невыгодное положение в связи с растущими ценами на энергоресурсы и проблемами в автомобильной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Европейский союз в заднице», — сказал он.

По словам Фицо, Европа на фоне внутренних политических и экономических проблем продолжает тратить силы на советы другим странам, вместо того чтобы начать решать собственные вопросы. Премьер добавил, что Евросоюз нужно спасать.

В сентябре Фицо отказал в отправке на Украину миротворцев. По его словам, Словакия согласится предоставить республике возможность пользоваться ее транспортной инфраструктурой, если стороны конфликта договорятся о гарантиях безопасности.

В одном из своих выступлений в парламенте Фицо заявил, что русский народ невозможно поставить на колени.