Фицо: русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в парламенте заявил, что «русских невозможно поставить на колени», комментируя политику бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона. Видео своей речи он опубликовал в Instagram*.

«Джонсон толкал линию продолжения войны на Украине, чтобы поставить Россию на колени. Впрочем, вы хорошо знаете: русские становятся на колени только тогда, когда хотят завязать себе шнурки», — сказал Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Джонсона в причастности к делу о взятке от оружейного олигарха на Украине.

Ранее The Guardian сообщала, что во время визита Бориса Джонсона на Украину в сентябре 2023 года его сопровождал бизнесмен Кристофер Харборн, пожертвовавший ему миллион фунтов стерлингов. Согласно публикации, Харборн владеет долей в оборонной компании QinetiQ, поставляющей Украине беспилотники. Представители бизнесмена отрицали связь пожертвования и поездки с военной тематикой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.