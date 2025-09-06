Словакия отказалась отправлять военных на Украину

Словакия не станет отправлять на Украину миротворцев для обеспечения гарантий безопасности. Об этом в эфире программы «Субботние диалоги» на канале STVR заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Он уточнил, что республика окажет Украине помощь с логистическими вопросами.

«Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», — объяснил премьер.

По его словам, страна согласится предоставить Украине и другим государствам возможность пользоваться ее транспортной инфраструктурой. Это произойдет, если стороны конфликта достигнут договоренностей о гарантиях безопасности.

Ранее Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили энергетику, безопасность и проекты на границе. Премьер выразил надежду, что конфликт на Украине скоро завершится.