Европейский союз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении России. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

Многие эксперты безосновательно полагали, что ЕС «переобуется в воздухе» после прихода новой американской администрации. Но этого не произошло, момент упущен, считает Логвинов.

«А что касается решимости Брюсселя идти до конца — это, скорее, движение к саморазрушению ЕС», — подчеркнул собеседник агентства.

Он прокомментировал точку зрения стран Евросоюза о путях разрешения украинского конфликта и заявил, что в Европе делают ставку «не столько на Владимира Зеленского или Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с Россией».

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее назвал неуместной воинственную позицию Европы по отношению к России. При этом он подтвердил смену риторики ЕС и заметил в ней «ветер перемен».