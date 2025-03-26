Политолог Орлов: в риторике ЕС в отношении России прослеживается «ветер перемен»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов счел неуместной воинственную позицию Европы по отношению к России. Об этом сообщил RT .

«У Европы сейчас не лучшее время выступать с воинственной риторикой в адрес России, когда политический старший брат в лице США решил добиться прекращения военных действий на Украине и нормализовать отношения с Москвой», — пояснил аналитик.

Специалист также подтвердил смену риторики Евросоюза в адрес России, заметив в ней «ветер перемен». Орлов указал на отсутствие единства в ЕС по вопросам санкций. Так, страны Западной Европы остро ощущают разрыв отношений с Россией из-за финансовых потерь, пояснил политолог.