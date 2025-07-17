Фицо пообещал не блокировать новые санкции против России

Словакия не будет блокировать 18-й пакет европейских санкций против России. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил на своей странице в Facebook*.
«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций против России», — написал он.
По словам Фицо, продолжать блокировать новые санкции было бы уже контрпродуктивно на фоне переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам в случае отказа от российского сырья.
На прошлой неделе Словакия в четвертый раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов стран Евросоюза.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.
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