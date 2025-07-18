В Индии заявили, что заменят российскую нефть в случае санкций США

Министр Пури заявил, что Индия заменит российскую нефть в случае санкций США

Индия будет получать нефть из других источников в случае вторичных санкций США на российское топливо. Об этом заявил глава министерства нефти страны Сингх Пури, сообщило РИА «Новости» .

«Если что-то случится, мы с этим разберемся. Когда одна дверь закрывается, открывается другая», — сделал вывод Пури.

Он уточнил, что на фоне санкции против Ирана и Венесуэлы такие страны, как Бразилия и Канада, увеличивают добычу.

Министр напомнил об угрозах президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против России, отметив, что заявления подчас делают для того, чтобы уладить проблему. Он также обратил внимание на важность российско-индийских отношений для мирового рынка.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* в соцсетях пригрозил России судьбой Ирана. Он также сделал жесткое предупреждение странам, покупающим российскую нефть.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.