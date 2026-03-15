ЕС снял санкции с дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой и бизнесмена Трооста

Евросоюз исключил из санкционного списка дочь президента «Транснефти» Майю Токареву и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», — говорится в документе.

Кроме того, из санкционного списка исключили пятерых скончавшихся фигурантов.

До этого Совет ЕС сообщил о продлении персональных санкций против более 2600 россиян и российских компаний до 15 сентября 2026 года.

Ранее в Европе заявили, что решение США об ослаблении санкций против энергетики РФ поставило ЕС в безвыходное положение и расшатало единство западной коалиции. Отказавшаяся от российского топлива Европа оказалась заложницей собственной риторики.