ЕС решил возродить военную промышленность для поддержки Украины

Politico: Евросоюз возродит военную промышленность для сдерживания России

Photoagency Interpress/Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

Страны Европейского союза готовят масштабный проект по возрождению военной промышленности. Об этом сообщила газета Politico.

Проект запустят для поддержки Украины и сдерживания России на фоне снижения роли США в обеспечении безопасности Европы. Для этого планируется увеличить объем инвестиций в военно-промышленный комплекс и производство военной продукции.

К ключевым направлениям инвестирования отнесли противовоздушную и противоракетную оборону, производство артиллерийских систем, защиту критической инфраструктуры и развитие военной мобильности.

Документ с предложениями подготовили еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и шеф европейской дипломатии Кая Каллас. Его представят лидерам ЕС на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция обсудили возможность ударов по российской территории. Представители государств назвали условие для такого развития событий.

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