ЕС решил возродить военную промышленность для поддержки Украины
Politico: Евросоюз возродит военную промышленность для сдерживания России
Страны Европейского союза готовят масштабный проект по возрождению военной промышленности. Об этом сообщила газета Politico.
Проект запустят для поддержки Украины и сдерживания России на фоне снижения роли США в обеспечении безопасности Европы. Для этого планируется увеличить объем инвестиций в военно-промышленный комплекс и производство военной продукции.
К ключевым направлениям инвестирования отнесли противовоздушную и противоракетную оборону, производство артиллерийских систем, защиту критической инфраструктуры и развитие военной мобильности.
Документ с предложениями подготовили еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и шеф европейской дипломатии Кая Каллас. Его представят лидерам ЕС на следующей неделе.
Ранее стало известно, что Великобритания и Франция обсудили возможность ударов по российской территории. Представители государств назвали условие для такого развития событий.