Великобритания и Франция обсудили возможность ударов по российской территории

Associated Press: Британия и Франция назвали условие для ударов по России

Во время встречи в Париже военные и чиновники из стран Европы обсудили контуры создания международных сил безопасности для Украины. Об этом сообщило Associated Press .

В совещании начальников генштабов армий Евросоюза приняли участие военные представители более 30 стран. Одной из тем переговоров стало возможное размещение миротворческого контингента на Украине.

Представители Франции и Великобритании допустили, что таким силам могут дать полномочия нанесения ударов по российской территории в случае нарушения режима перемирия, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто.

Ранее стало известно о прибытии американских переговорщиков в Россию. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вылетел в Москву вскоре после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии, где стороны обсудили условия перемирия.