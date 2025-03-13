Великобритания и Франция обсудили возможность ударов по российской территории

Во время встречи в Париже военные и чиновники из стран Европы обсудили контуры создания международных сил безопасности для Украины. Об этом сообщило Associated Press.
В совещании начальников генштабов армий Евросоюза приняли участие военные представители более 30 стран. Одной из тем переговоров стало возможное размещение миротворческого контингента на Украине.
Представители Франции и Великобритании допустили, что таким силам могут дать полномочия нанесения ударов по российской территории в случае нарушения режима перемирия, если соглашение о прекращении огня будет достигнуто.
Ранее стало известно о прибытии американских переговорщиков в Россию. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вылетел в Москву вскоре после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии, где стороны обсудили условия перемирия.
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