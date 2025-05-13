ЕС решил подождать переговоров России и Украины до требований санкций от США

Европейские лидеры выразили готовность дождаться переговоров России и Украины, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых антироссийских санкциях. Об этом написало агентство Bloomberg .

По информации агентства, США хотят дать возможность России и Украине провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Москву. Источник утверждают, что Штаты не определились с дальнейшими действиями, в том числе о введении санкций.

Франция инициировала почти половину антироссийских санкций Евросоюза, включенных в 17-й пакет. В случае отказа России от украинских условий по перемирию страны Евросоюза будут продолжать усиливать давление на Россию.

В Кремле заявили, что попытки шантажа или давления на Россию в вопросе украинского урегулирования не имеют никакого смысла. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Украина требует 30-дневного перемирия, при этом отказалась от прекращения огня на три дня.