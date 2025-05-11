Во Франции рассказали о новых санкциях ЕС против России

Франция инициировала почти половину антироссийских санкций Евросоюза, включенных в 17-й пакет. Об этом министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро заявил в эфире радио France Inter.
«Мы внесли свой вклад: мое министерство сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», — сказал он.
По словам Барро, в случае отказа от перемирия страны Евросоюза будут продолжать усиливать давление на Россию. Французский министр отметил, что у Запада якобы есть возможность ввести еще более масштабные ограничения.