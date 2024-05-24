ЕС продолжит следить за ситуацией с буями на Нарве — Боррель
Боррель назвал провокацией исчезновение буев на реке Нарве
Решение России убрать часть пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают судоходные пути, было провокацией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией, сообщил РБК.
Боррель поддержал позицию эстонских властей и назвал исчезновение буев «частью линии провокационного поведения».
«Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», — указал он.
Буи на реке устанавливают ежегодно весной. До 2022-го это делали по согласию сторон, напомнило издание. В минувший четверг, 23 мая, эстонские пограничники заявили, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев.
В пятницу, 24 мая, из-за ситуации с буями в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.