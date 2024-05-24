МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах РФ после вбросов о буях на Нарве

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызовут в МИД прибалтийской страны 24 мая. Об этом в соцсети X заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна.

Причиной для разговора, по его словам, стала «вредоносная деятельность» России в Европе.

«Наша реакция будет спокойной и ясной. Сегодня мы вызовем поверенного в делах РФ», — анонсировал Цахкна.

О «вредоносной деятельности» глава эстонского МИД высказался после появления сообщений о том, что российские пограничники якобы сняли буи на Нарве, которые служили для разграничения судоходных путей.

Информацию об этом 23 мая распространил Bloomberg со ссылкой на погранслужбу Эстонии. В публикации агентства было указано, что «Россия за ночь вытащила 24 из 50 буев», установленных эстонской стороной с 13 мая.