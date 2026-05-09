Евросоюзу стоит отказаться от идеологического подхода в отношениях с Россией и действовать прагматично. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Политик отметил, что нынешняя линия ЕС не приносит ему пользы. Гашпар связал это с последствиями для европейской экономики и призвал смотреть на отношения с Россией без идеологических установок.

«В какой-то момент Евросоюз должен будет снять свои идеологические очки и мыслить прагматически», — сказал вице-спикер.

На торжества по случаю 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Москву прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Перед началом переговоров они провели короткую неформальную беседу.