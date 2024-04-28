ЕС призвал Россию пересмотреть передачу активов Ariston и BSH Hausgerate | 360°

Мир 28 апреля 2024, 09:22 ЕС призвал Россию пересмотреть передачу активов Ariston и BSH Hausgerate ЕС призвал РФ не передавать активы Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому» РИА «Новости»

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Власти Евросоюза призвали руководство России пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Ariston и BSH Hausgerate АО «Газпром бытовые системы». Заявление опубликовали на сайте европейской внешнеполитической службы.

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями», — указали в сообщении.

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В пятницу, 26 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские «дочки» итальянской и немецкой компаний передают структуре «Газпрома». Документ официально опубликовали на портале правовых актов.

Бельгия отказалась признавать указ Путина об обмене замороженными активами, поскольку его решения не действуют в Евросоюзе. В Кремле заявили, что решение европейской страны не остановит этот процесс.