Кремль отреагировал на отказ Бельгии обменяться активами с Россией | 360°

27 апреля 2024, 15:20
Кремль отреагировал на отказ Бельгии обменяться активами с Россией
Песков: отказ Бельгии от обмена активами не остановит процесс
Отказ бельгийских властей от обмена заблокированными активами с Россией не остановит этот процесс. Такое мнение высказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
«Безусловно, как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», — заметил официальный представитель Кремля.
Реклама
В Минфине Бельгии заявили, что страна не признает указ президента Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года, об обмене активами. Бельгийские власти не намерены идти на этот шаг.
В феврале замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что механизм обмена замороженными активами с другими странами может заработать в течение нескольких недель. Российская сторона должна урегулировать юридические вопросы, пояснил он.
Бельгия
Россия
Евросоюз
Владимир Путин
Реклама
Реклама