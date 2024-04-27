Кремль отреагировал на отказ Бельгии обменяться активами с Россией | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 15:20 Кремль отреагировал на отказ Бельгии обменяться активами с Россией Песков: отказ Бельгии от обмена активами не остановит процесс РИА «Новости»

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Отказ бельгийских властей от обмена заблокированными активами с Россией не остановит этот процесс. Такое мнение высказал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Безусловно, как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», — заметил официальный представитель Кремля.

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В Минфине Бельгии заявили, что страна не признает указ президента Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года, об обмене активами. Бельгийские власти не намерены идти на этот шаг.

В феврале замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что механизм обмена замороженными активами с другими странами может заработать в течение нескольких недель. Российская сторона должна урегулировать юридические вопросы, пояснил он.