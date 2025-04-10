ЕС приостановил введение контрмер на американские пошлины

ЕС приостановил введение контрмер на пошлины США на 90 дней

Евросоюз на срок 90 дней приостановил введение контрмер в ответ на пошлины США после соответствующего решения американского президента Дональда Трампа, но продолжит работу над ними. Об этом в социальной сети X сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Хотим дать шанс переговорам. Мы завершаем принятие контрмер Евросоюза, получивших мощную поддержку со стороны государств-членов, но приостановим их на 90 дней», — написала она.

Фон дер Ляйен предупредила: если переговоры не будут удовлетворительными, то контрмеры вступят в силу.

Первый пакет должен был начать действовать с 15 апреля, второй — с 15 мая. Голосование стран ЕС по утверждению окончательного решению по пошлинам прошло в среду, 9 апреля.

Ранее стало известно, что Евросоюз предложил США взаимные нулевые пошлины на промышленные товары. Днем ранее Штаты приостановили действие зеркальных пошлин для 75 стран.