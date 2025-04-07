Евросоюз предложил США взаимные нулевые пошлины на промышленные товары

Европейский союз готов договариваться с США о взаимных нулевых пошлинах на промышленные товары. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, сообщила газета Politico .

«Мы предложили нулевые тарифы на промышленные товары, так как ранее уже добились этого со многими другими торговыми партнерами. Европа всегда готова к хорошей сделке», — сказала фон дер Ляйен.

Также Евросоюз заявил о готовности введения контрмер против импортных пошлин Соединенных Штатов. По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, первый пакет начнет действовать уже 15 апреля, второй — 15 мая. Голосование стран ЕС по утверждению окончательного решению по пошлинам состоится в среду, 9 апреля.

Ранее стало известно об объеме контрмер, которые Европа направит против импорта из США. Сумма достигла 28 миллиардов долларов.