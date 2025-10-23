ЕС принял 19-й пакет санкций против России
Каллас: Евросоюз согласовал 19-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Об этом в соцсети X сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.
По ее словам, новые рестрикции нацелены в том числе на российские банки.
«Мы приняли 19-й пакет санкций. Он направлен против криптобирж, компаний в Индии и Китае», — заявила Каллас.
Она также добавила, что ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы якобы противостоять попыткам дестабилизации.
Неделю назад Великобритания заявила о введении нового масштабного пакета антироссийских санкций. Рестрикции коснулись энергетических компаний — «Лукойла» и «Роснефти». В общей сложности под них попали 90 организаций и объектов.
При этом Украина жаловалась на трещины в санкционном режиме ЕС против России и требовала усилить экспортный контроль для европейских компаний.