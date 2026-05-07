ЕС потребовал от Венецианской биеннале объяснить участие России

Евросоюз потребовал от руководства Венецианской биеннале до воскресенья объяснить участие России в выставке, в противном случае с организацией расторгнут договор о поддержке. Об этом на брифинге объявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

«Мы отправили первое письмо биеннале. Там говорится, что может быть заморожен грант в размере двух миллионов евро, который мы выделяем биеннале на поддержку. У них есть время до воскресенья на ответ», — заявил он.

Ренье добавил, что если ответ для ЕС окажется неудовлетворительным, то Еврокомиссия либо приостановит, либо расторгнет действие гранта.

Ранее стало известно, что российская команда презентует на Венецианской биеннале проект «Дерево укоренено в небе». Руководство выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия россиян. В ЕС призывали правительство Италии тоже подключиться к вопросу.