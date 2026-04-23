Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта за приглашение России
Еврокомиссия официально лишила Венецианскую биеннале гранта в два миллиона евро за приглашение России. Об этом на брифинге в четверг объявил представитель ЕК Тома Ренье.
«Могу подтвердить, что Еврокомиссия направила организаторам биеннале и итальянскому правительству письма о решении прекратить предоставление гранта в два миллиона евро. Мы политически принимаем решение об открытии павильона России и приглашаем правительство Италии заняться вопросом», — сказал он.
Ренье отметил, что у организаторов биеннале впереди 30 дней, чтобы оспорить решение, иначе грант аннулируют окончательно. По его словам, пока ЕК не переводила Венецианской биеннале средства.
Россия представит на выставке проект «Дерево укоренено в небе». Руководство биеннале приняло решение о возобновлении участия россиян самостоятельно.