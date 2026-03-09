Украина возмутилась из-за участия России в Венецианской биеннале

Украина недовольна предстоящим участием России в Венецианской биеннале. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы МИД страны Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.

«Украина выразила протест всемирной художественной выставке в Венеции из-за допуска россиян к участию», — говорится в сообщении.

По информации издания, Сибига и Бережная призвали организаторов мероприятия пересмотреть свою позицию.

Судя по опубликованной на сайте выставки информации, Россия представит проект под названием «Дерево укоренено в небе». Решение о возобновлении участия россиян руководство биеннале приняло самостоятельно.

Ранее стало известно, что впервые с 2014 года на Паралимпийских играх в Италии прозвучал российский гимн.