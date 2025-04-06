ЕС подготовит контрмеры на 28 млрд долларов против импорта из США

В ответ на американские пошлины Европейский союз разрабатывает контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов, направленные против импорта из США. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Страны Европейского союза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов», — отметили журналисты.

В списке товаров, на которые введут ограничения, значатся мясо, крупы, вино и бурбон, древесина, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага. Как отвечают авторы публикации, если Европейский союз последует примеру Китая и Канады, это может привести к глобальному торговому конфликту.

Свыше 50 государств обратились к администрации Соединенных Штатов для переговоров по урегулированию торговых пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом. Россию не внесли в список стран, на которые распространяются американские пошлины.

Ранее глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что из-за внешней политики США сформировался новый мировой порядок.