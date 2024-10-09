Новый санкционный режим ЕС против России будет действовать до октября 2025 года

Новый механизм ограничительных санкционных мер против России, принятый Советом ЕС накануне, продолжит действовать до 9 октября 2025 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» .

«Решение будет находиться в силе до 9 октября 2025 года», — указано в публикации.

Как правило, отдельные механизмы Евросоюза утверждаются на год, однако основные запретительные меры против России в сообществе пересматриваются каждые шесть месяцев.

Днем ранее Совет ЕС утвердил новый механизм ограничительных мер, направленных против якобы «дестабилизирующих действий» России за рубежом.

В Евросоюзе отмечали, что новые рамки санкций дадут сообществу возможность преследовать организации и лица, которые участвуют в политике и действиях России, подрывающих «основополагающие ценности и целостность ЕС».