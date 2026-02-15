ЕС остался на обочине политических процессов
Володин: лидеры ЕС понимают, что остались на обочине политических процессов
Европейские лидеры начали осознавать, что оказались на обочине политических процессов. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Так он оценил выступления политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов», — отметил спикер Госдумы.
Володин обратил внимание на заявления президента Финляндии Александра Стубба, назвав их попыткой оправдаться перед собственными гражданами за провалы во внутренней и внешней политике.
«Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго», — резюмировал председатель нижней палаты парламента.
Ранее многие сенаторы и конгрессмены покинули зал проведения Мюнхенской конференции во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.