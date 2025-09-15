Евросоюз не может полностью запретить выдачу россиянам туристических виз. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер, комментируя сообщения СМИ о том, что ЕС рассматривает возможность такого запрета.

В понедельник портал Euractiv сообщил, что некоторые страны ЕС выступают за полный запрет на въезд российских туристов. Газета Politico ранее писала, что рекомендации по ужесточению визовой политики в отношении России будут опубликованы в конце 2025 года.

«Мы увидели довольно значительное снижение выдачи виз в последние годы. Мы снизились с четырех миллионов до 500 тысяч… Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств-членов. У Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен.

Трансляция шла на YouTube-канале финского правительства.

Бруннер добавил, что ЕС обнародует новую стратегию по визам в конце года. Однако, по его словам, она будет больше сосредоточена на вопросах миграции. Он добавил, что в некоторых странах количество выданных россиянам виз растет, и это вызывает тревогу.

Россия не останется в стороне, если Евросоюз решит ограничить передвижение российских дипломатов, сообщил РИА «Новости» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Ранее в ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз. За последние пять лет показатель снизился почти в восемь раз: с четырех миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году. В 2023 году россиянам оформили 570 тысяч виз, а в 2024 году — еще меньше