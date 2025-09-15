В ЕК заявили о сокращении числа выданных россиянам шенгенских виз

Количество шенгенских виз, выданных россиянам, сократилось почти в восемь раз за последние пять лет — с четырех миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, написало РИА «Новости» .

По его словам, в 2023 году россиянам оформили 570 тысяч виз, а в 2024 году — еще меньше. Ламмерт подчеркнул, что Еврокомиссия следит за тем, как страны ЕС внедряют принципы выдачи виз, утвержденные в 2022 году после одностороннего разрыва соглашения с Россией.

Также представитель ЕК подтвердил, что новая визовая стратегия будет представлена до конца 2025 года. Однако он отказался уточнять, обсуждается ли полный запрет на выдачу виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.