ЕС может возобновить диалог по импорту российского газа из-за эскалации на Ближнем Востоке

Reuters: ЕС может вернуться к обсуждению импорта газа из России

Евросоюз может возобновить обсуждение запрета на импорт российского газа из-за эскалации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал министр энергетики Норвегии Терье Осланд, сообщил Reuters .

«ЕС ясно дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней были непростыми. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, я считаю, что дискуссия возобновится», — сказал Осланд.

Цены на газ в Европе резко выросли на 75% и достигли многолетних максимумов на этой неделе.

Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Нарушение новых правил грозит штрафами. Для физических лиц они составят не менее 2,5 миллиона евро, а для компаний — не менее 40 миллионов евро.

Словакия решила обратиться в европейский суд для отмены запрета на закупку российского газа. По мнению главы МИД республики Юрая Бланара, решения ЕС не отражают возможности отдельных государств.