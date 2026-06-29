Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от энергии из РФ на фоне жары в Европе

Великобритания и Евросоюз по своей инициативе отказались от надежной и доступной энергии из России, и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров в период рекордной жары. Об этом в социальной сети X сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В Великобритании и ЕС нет энергии для кондиционеров, необходимых для спасения людей. Они отказались от доступной российской энергии», — написал он.

В середине июня аномально жаркая погода установилась в Европе. В ряде государств температура воздуха достигла отметки в 40 градусов, а местами даже превысила ее.

Западные СМИ сообщали, что на прошлой неделе в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе частично отключили кондиционеры, но мера не затронула этажи, где работают глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Гидрометцентре отмечали, что вызвавшие такую погоду воздушные потоки могут смещаться в сторону России.