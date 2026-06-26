Синоптик Варакин предупредил о смещении аномальной жары из Европы в сторону России

Советник директора Гидрометцентра РФ Юрий Варакин сообщил «Звезде» , что воздушные потоки, вызвавшие аномальную жару в Европе, могут смещаться в сторону России.

Синоптик объяснил, что аномальная жара охватила большинство стран Западной Европы, включая Британию, Ирландию, Францию, ФРГ и Бельгию. Экстремальная погода связана с тем, что над Западной Европой сформировался блок, и воздушные массы принесли высокие температуры с побережья Африки и Атлантического океана на европейский континент.

«Поэтому эти температуры рекордные — и в Париже, и в Лондоне, и в Брюсселе 35–36 градусов, что для июня является либо повторением рекорда, либо аномально жаркой погодой», — сказал Варакин.

Однако уже в воскресенье воздушные потоки начнут меняться. Первыми это ощутят на себе жители Британии и Ирландии. По словам синоптика, воздух станет более прохладным, температура опустится до 25–28 градусов.

Варакин отметил, что атмосфера смещается с запада на восток, и аномальная жара может достичь Восточной Европы и Калининградской области, где температура поднимется до 30–35 градусов в воскресенье и понедельник.