Эрдоган не увидел перспектив окончания украинского конфликта в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в завершении украинского конфликта в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Я не очень верю, что это случится», — ответил турецкий лидер на вопрос, скоро ли закончится конфликт на Украине.

До этого он не раз заявлял, что Турция прилагает усилия для достижения мирного урегулирования на Украине. И отмечал, что этого необходимо достичь дипломатическими средствами.

При этом в начале сентября 2025 года заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к личной встрече, хотя оценил их подходы по поводу ситуации как позитивные.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал невыполнимыми планы киевского режима по выходу к границам конца XX века. Он отметил, что Украине не избежать военного поражения от России.