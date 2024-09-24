Эрдоган указал на проблемы по поиску мира на Украине

Президент Турции Эрдоган: мир еще далек от урегулирования конфликта на Украине

Международное сообщество все так же далеко от возможности установления прочного мира на территории Украины. Об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

По словам турецкого лидера, конфликт России и Украины длится третий год, но мировое сообщество не смогло приблизиться к установлению мира.

«По мере того, как между крупными державами ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается», — отметил он.

Также Эрдоган обратил внимание, что турецкая сторона прилагает все необходимые усилия для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, переговоры в Стамбуле в 2022 году продемонстрировали ее успешность в этой роли.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заверил, что спустя два года страна занялась разработкой плана для диалога с Россией.