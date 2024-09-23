Эрдоган назвал виновных в срыве мирных переговоров по Украине
Эрдоган: определенные лобби не хотели, чтобы переговоры по Украине достигли цели
Определенные лобби в 2022 году не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле достигли своей цели. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привело агентство Anadolu.
Турецкая сторона, обратил внимание турецкий лидер, прилагает все необходимые усилия для урегулирования украинского конфликта, а переговоры в республике продемонстрировали ее успешность в этой роли.
«Однако, чтобы эти усилия достигли цели, не хотели определенные лобби. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить конфликт, не допустив новых разрушений», — заверил Эрдоган.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в 2022 году мирные переговоры между Россией и Украиной не состоялись, потому что киевский режим пошел на поводу «более влиятельных кругов». Украинский президент Владимир Зеленский также отмечал, что спустя два года страна занялась разработкой плана для диалога с Россией.