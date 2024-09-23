Определенные лобби в 2022 году не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле достигли своей цели. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привело агентство Anadolu .

Турецкая сторона, обратил внимание турецкий лидер, прилагает все необходимые усилия для урегулирования украинского конфликта, а переговоры в республике продемонстрировали ее успешность в этой роли.

«Однако, чтобы эти усилия достигли цели, не хотели определенные лобби. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить конфликт, не допустив новых разрушений», — заверил Эрдоган.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в 2022 году мирные переговоры между Россией и Украиной не состоялись, потому что киевский режим пошел на поводу «более влиятельных кругов». Украинский президент Владимир Зеленский также отмечал, что спустя два года страна занялась разработкой плана для диалога с Россией.