Эрдоган раскрыл важную деталь переговоров с Путиным

Эрдоган: Турция продолжит вести переговоры с РФ даже при расхождении во мнениях

С президентом Владимиром Путиным можно вести переговоры даже при расхождении с ним во мнениях. Об этом Newsweek заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона в некоторых вопросах отстаивает иную позицию, чем Россия. Несмотря на это, лидеры государств продолжают переговоры.

«Мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», — подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция стремится найти конструктивный подход к решению задач и не проводит «политику, отягощенную предрассудками».

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил создать «платформу мира» для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту идею и сообщил, что Россия не отказывается от переговоров для завершения конфликта.