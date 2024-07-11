Эрдоган раскрыл важную деталь переговоров с Путиным
Эрдоган: Турция продолжит вести переговоры с РФ даже при расхождении во мнениях
С президентом Владимиром Путиным можно вести переговоры даже при расхождении с ним во мнениях. Об этом Newsweek заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что турецкая сторона в некоторых вопросах отстаивает иную позицию, чем Россия. Несмотря на это, лидеры государств продолжают переговоры.
«Мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», — подчеркнул Эрдоган.
Он также добавил, что Турция стремится найти конструктивный подход к решению задач и не проводит «политику, отягощенную предрассудками».
Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил создать «платформу мира» для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту идею и сообщил, что Россия не отказывается от переговоров для завершения конфликта.