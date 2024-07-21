Эрдоган раскритиковал ЕС за недоверие к Орбану

Руководство Европейского союза ищет пути для отстранения Венгрии с поста председателя в отместку за поездки главы правительства страны Виктора Орбана с мирной миссией по Украине. Как сообщило издание Hürriyet, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пояснил, что Орбан прилетал в Анкару на минувшей неделе и рассказал, что отправится на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампам. После этой встречи западные страны обрушились на политика с жесткой критикой, а теперь дошло до того, что они готовы отстранить Венгрию с поста председателя Евросоюза.

«Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он ездил в Китай, его критиковали таким же образом. Затем он присутствовал на саммите в Шуше, его критиковали. Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что своими действиями западные страны начали попирать собственные демократические принципы. По его словам, сейчас всем, кто не согласен с такой позицией, необходимо набраться терпения и дождаться времени, когда будущее стран станет определять свободная воля народов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за несколько дней посетил Украину, Россию и Китай, где пообщался с лидерами стран, обсудив решение продолжающегося украинского кризиса. Последней его точкой стал саммит НАТО в Вашингтоне, где он провел переговоры с Дональдом Трампом.

По итогам своей поездки Орбан написал письмо лидерам Евросоюза, в котором изложил свое видение достижения мира. Он призвал организовать крупную конференцию на высоком уровне с привлечением руководства Китая, а также начать диалог с Россией. По его словам, это позволит Евросоюзу сделать важный шаг в урегулировании конфликта и прекратить бездумно копировать поведение США.