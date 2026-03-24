Эрдоган призвал США и Иран незамедлительно возобновить переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нынешний ближневосточный конфликт войной Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху. В своем обращении к нации после заседания кабмина он призвал США и Иран начать переговоры, сообщило РИА «Новости» .

«Это война Израиля и Нетаньяху, но расплачивается за нее весь мир», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что нынешний конфликт связан с политическими интересами израильского руководства. Кроме того, это не просто региональный кризис, так как его глобальные последствия затронули миллиарды людей.

По его словам, заинтересованные в мировой стабильности страны должны сконцентрироваться на дипломатических усилиях урегулирования конфликта и незамедлительно запустить переговорный процесс. Важно, чтобы он был привел к значимым результатам.

До этого в администрации турецкого лидера сообщали, что Эрдоган начал обсуждать в телефонных разговорах с мировыми лидерами возобновление контактов между США и Ираном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспримет расширение нынешнего ближневосточного конфликта на акваторию Каспийского моря.